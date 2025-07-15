Новые правила для самокатчиков вынесут на обсуждение публики

15.07.2025 | 08:20

В администрации Пензы обсудили план упорядочить движение и парковку электросамокатов. С мерами, которые хотят предпринять, собираются ознакомить горожан на публичных слушаниях.

«Мы неоднократно пытались наладить взаимодействие с компанией, предоставляющей услуги по аренде электросамокатов, но пока не видим, чтобы оператор выполнял договоренности, проверял соблюдение правил парковки и скоростного режима», - подчеркнул глава города Олег Денисов.

Муниципалитет разрабатывает проекты внесения изменений в «Кодекс Пензенской области об административных нарушениях» (установление ответственности за неправомерное размещение и парковку средств индивидуальной мобильности в Пензе), Правила благоустройства и постановление администрации «Об утверждении порядка пользования территориями общего пользования города Пензы при передвижении на электросамокатах, используемых в автоматизированной системе проката» (уточнение допустимых мест и правил размещения СИМ).

Ранее сообщалось, что проекты должны подготовить к августу.

«Планируемые изменения будут вынесены на обсуждении общественности с помощью публичных слушаний, чтобы уже в следующем сезоне был найден компромисс между всеми участниками дорожного движения», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Пензенцы недовольны тем, что СИМ бросают на улице где попало, зачастую они мешают пешеходам и маломобильным людям. Администрация фиксирует много таких жалоб.