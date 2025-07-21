В Пензе водитель наткнулся на электросамокат посреди дороги

21.07.2025 | 16:15

В Пензе водитель наткнулся на электросамокат, брошенный на въезде на мост им. Капашина с улицы Урицкого. Горожанин распространил запись со своего регистратора в сети.

Видео было сделано в 8:42 понедельника, 21 июля. Водитель успел среагировать на неожиданное препятствие и объехать его.

«Почему в Нижнем Новгороде на улице есть специальные парковочные места для электросамокатов? Такого хлама нет на тротуарах. На улице по типу нашей Московской ни одного самокатчика нет. Почему у нас все через *опу?», «Народ диковато себя с этими игрушками ведет», - прокомментировали горожане пост.

Ранее стало известно, что в мэрии планируют упорядочить движение и парковку электросамокатов. С мерами, которые хотят предпринять, собираются ознакомить пензенцев на публичных слушаниях.

«Мы неоднократно пытались наладить взаимодействие с компанией, предоставляющей услуги по аренде электросамокатов, но пока не видим, чтобы оператор выполнял договоренности, проверял соблюдение правил парковки и скоростного режима», - пояснил глава города Олег Денисов.

Пензенцы недовольны тем, что СИМ бросают на улице где попало, зачастую они мешают пешеходам и маломобильным людям. Администрация фиксирует много таких жалоб.