20 августа пензенцев ждет день без осадков

19.08.2025 | 22:00

20 августа осадков в Пензенской области не ожидается, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25. Следующая ночь окажется такой же, как предыдущая.

На протяжении суток будет дуть западный ветер, его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в середине текущей рабочей недели лидирующие позиции займет антициклон - осадки прекратятся, а воздух вновь прогреется до августовских показателей.

В старину подмечали: если 20 августа ветер дует с востока или с запада, быть богатому урожаю озимых культур.