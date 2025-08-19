Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|15:40
Общество

Ограничение мобильного интернета назвали ответом на атаки БПЛА

Люди должны сопоставлять уровень дискомфорта с реальной угрозой жизни, заявил руководитель регионального отделения Народного фронта в Пензенской области Олег Куроедов, высказывая свое мнение относительно ограничений мобильного интернета.

Его цитата приведена в официальной группе администрации Ленинского района Пензы во «ВКонтакте».

«Все мы должны сопоставлять уровень дискомфорта с реальной угрозой жизни и здоровью нас и наших детей! Все ограничительные меры стали ответом на атаки вражеских БПЛА на наши предприятия», - заявил Олег Куроедов.

По его словам, вышки сотовой связи, транслирующие интернет-сигнал, служат ориентиром для навигации дронов противника, позволяют получать команды и передавать видеосигнал.

«Существует вероятность повторных атак со стороны так называемых спящих дронов», - сообщил Куроедов.

В последнее время в регионе часто вводят режим «Беспилотная опасность» в ночное время и ограничивают мобильный интернет. В части Пензы проблемы с сетью стали круглосуточными.

Ранее стало известно, что список доверенных ресурсов, которые будут доступны россиянам при отключении интернета, может появиться до конца 2025 года. В этом перечне предположительно будут портал госуслуг, маркетплейсы, заказ такси, банкоматы и суверенный мессенджер МАХ.

Хотите сообщить новость? Напишите нам!

