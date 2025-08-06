На парковке в Пензе на мужчину наехал автомобиль Mitsubishi

06.08.2025 | 11:32

Во вторник, 5 августа, на парковке в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.

На стоянке, расположенной на улице Клары Цеткин (Шуист), мужчина оказался под колесами автомобиля Mitsubishi. Его ногу зажало.

Сообщение о ЧП поступило сначала в центр обработки экстренных вызовов системы 112, а затем - специалистам областного пожарно-спасательного центра.

Они оперативно прибыли на место и с помощью гидравлического инструмента деблокировали ногу мужчины.

Пострадавшего положили на носилки и передали бригаде скорой помощи, сообщили в ППСЦ.