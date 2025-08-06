На парковке в Пензе на мужчину наехал автомобиль Mitsubishi

Во вторник, 5 августа, на парковке в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.
На стоянке, расположенной на улице Клары Цеткин (Шуист), мужчина оказался под колесами автомобиля Mitsubishi. Его ногу зажало.
Сообщение о ЧП поступило сначала в центр обработки экстренных вызовов системы 112, а затем - специалистам областного пожарно-спасательного центра.
Они оперативно прибыли на место и с помощью гидравлического инструмента деблокировали ногу мужчины.
Пострадавшего положили на носилки и передали бригаде скорой помощи, сообщили в ППСЦ.
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