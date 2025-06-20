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Общество

В Пензе наказали 87 автовладельцев, помешавших вывозу мусора

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В Пензе в этом году к ответственности привлекли 87 владельцев автомобилей, оставленных рядом с контейнерными площадками.

Такое нарушение правил парковки может привести к сбою графика вывоза мусора. Оставленные в неположенном месте машины выявляют сотрудники районных администраций и затем передают материалы уполномоченным должностным лицам.

В Пензе наказали 87 автовладельцев, помешавших вывозу мусора

«На сегодняшний день нарушители выплатили 106 000 рублей», - сообщили в пятницу, 20 июня, в пресс-службе администрации города.

В Пензе наказали 87 автовладельцев, помешавших вывозу мусора

Горожанам напомнили, что штраф за припаркованные на контейнерных площадках автомобили составляет для граждан от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических – от 50 000 до 100 000 рублей.

Ранее стало известно, что в Пензе сотрудники районных администраций смогут активнее фиксировать еще одно нарушение правил парковки. Речь идет о стоянке на газоне.

Для этих нужд будут применять 4 специальных планшета - программно-аппаратных комплексов «Дозор-МП» - вместо 1.

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Источник — фото администрации города
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