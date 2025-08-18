В Пензе тестируют комплекс для фиксации нарушений благоустройства

18.08.2025 | 18:20

В Пензе тестируют новый аппаратный комплекс, способный автоматически фиксировать нарушения сразу нескольких статей кодекса: размещение машин на газонах, ненадлежащее содержание отдельно стоящих зданий, объектов некапитального строительства и препятствие вывозу ТКО.

Это позволит усилить контроль за несоблюдением правил благоустройства, подчеркнули на совещании в городской администрации в понедельник, 18 августа.

Сейчас в распоряжении каждой районной администрации имеется планшет для регистрации нарушений, но им можно фиксировать только парковку автомобилей на газонах, детских или спортивных площадках.

Кстати, за это в 2025 году было составлено 6 127 протоколов, взысканы штрафы на 1 млн 37 тысяч рублей.

«Рассчитываем, что новое оборудование позволит районным администрациям повысить эффективность контроля, сохранить газоны и чистоту улиц, исключить случаи, когда грязь из зеленых зон на колесах вывозят на проезжую часть, а также поможет сделать безопасным пребывание детей на игровых площадках», - процитировала главу Пензы Олега Денисова пресс-служба администрации города.