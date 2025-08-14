Сетевое издание|18+|Четверг|14 авг 2025|17:16
Общество

В центре Пензы часть банкоматов не работает из-за проблем с сетью

Пензенцы жалуются на неработающие банкоматы в центре города. Причина - отсутствие интернета.

В центре Пензы часть банкоматов не работает из-за проблем с сетью

«Я живу в центре и с конца июля в неприятной ситуации. Одна половина банкоматов вокруг не работает, к другой - очереди. Я не знаю, конечно, как там они устроены, но не верю, что проблему нельзя решить. О ней, может, не знают просто???» - поинтересовалась горожанка, поделившаяся снимками с редакцией PenzaInform.ru.

В центре Пензы часть банкоматов не работает из-за проблем с сетью

На неработающий банкомат пожаловалась и жительницы улицы Калинина. «В «Рассвете» уже вторую неделю без связи стоит», - сообщила женщина.

В последнее время в регионе почти каждую ночь вводят режим «Беспилотная опасность» и ограничивают мобильный интернет. В части Пензы проблемы с сетью стали круглосуточными.

Пользователи массово жалуются на это, однако губернатор Олег Мельниченко напомнил населению: «Мы должны осознать, что живем в новой реальности - в условиях специальной военной операции. Возникающие при этом неудобства - это вынужденная мера для обеспечения вашей безопасности».

