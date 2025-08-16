17 августа в Пензенской области ожидается +28

16.08.2025 | 16:22

В воскресенье, 17 августа, в Пензенской области ожидается по-настоящему летняя температура. Осадков не прогнозируется, сообщили в Приволжском УГМС.

Ночью температура опустится до +9…+14 градусов. Утром столбик термометра покажет +17, погода будет облачной.

Днем выглянет солнце. Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Летний «ренессанс» в регионе связан с полем повышенного давления. Ветер поменял свое направление, и в Пензенскую область поставляется теплый воздух.

Однако уже на предстоящей неделе жители региона почувствуют влияние очередного циклона. Синоптики обещают похолодание.