17 августа в Пензенской области ожидается +28

В воскресенье, 17 августа, в Пензенской области ожидается по-настоящему летняя температура. Осадков не прогнозируется, сообщили в Приволжском УГМС.
Ночью температура опустится до +9…+14 градусов. Утром столбик термометра покажет +17, погода будет облачной.
Днем выглянет солнце. Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до +23…+28 градусов.
Летний «ренессанс» в регионе связан с полем повышенного давления. Ветер поменял свое направление, и в Пензенскую область поставляется теплый воздух.
Однако уже на предстоящей неделе жители региона почувствуют влияние очередного циклона. Синоптики обещают похолодание.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀