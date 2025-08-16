Жители Пензенской области стали реже есть хлеб и рыбу

16.08.2025 | 14:27

В Пензастате опубликовали данные по потреблению продуктов питания жителями региона. За год некоторые показатели значительно изменились.

Специалисты провели выборочное обследование бюджетов 475 домохозяйств. Результаты показали, что в 2024-м по сравнению с 2023-м жители региона стали есть больше овощей и бахчевых (+4,8%), а также яиц (+0,8%).

«По всем остальным наблюдаемым группам продуктов питания потребление снизилось», - сообщили в Пензастате.

Так, жители региона стали есть на 15% меньше сахара и кондитерских изделий, на 9,1% - хлебных продуктов, на 8,7% - рыбы и продуктов из нее.

Согласно выводам специалистов, рацион у городского и сельского населения отличается. На селе больше едят мяса домашних и диких животных (в 4 раза), варенья, джема и повидла (в 6,6 раза).

У горожан популярнее десерты и напитки на основе молока (в 24,6 раза), замороженные овощи (в 12,2 раза), мясные закуски (в 3,2 раза).