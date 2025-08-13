Сетевое издание|18+|Среда|13 авг 2025|22:26
Общество

Специалисты минцифры проверили доступ к Wi-Fi в пензенских ТЦ

Специалисты министерства цифрового развития и связи региона проверили доступность интернета в точках, указанных на карте бесплатного Wi-Fi.

Проверки коснулись мест, на которые жаловались пензенцы. Среди таких оказались: ТЦ «Моя родня» на Окружной, 107, ТЦ «Ритэйл», ТЦ «Высшая лига» и стоматология на Красной, 77Б.

Специалисты смогли подключиться везде, для этого нужно было подойти очень близко к зданию либо зайти внутрь и пройтись по помещениям. Там, где требовалась авторизация, звонок иногда срывался, но проблема решалась нажатием кнопки «Получить код» (через СМС).

В министерстве подчеркнули, что в некоторых случаях подключиться нельзя из-за того, что интернетом уже пользуются слишком много людей.

«Большинство представленных на карте точек доступа Wi-Fi созданы коммерческими организациями и имеют разную зону покрытия. Также они отличаются по пропускной способности и поддерживаемому количеству одномоментных подключений», - объяснили в минцифры.

Ранее стало известно, где в Пензе появятся новые точки доступа Wi-Fi, о которых 2 августа, после атаки беспилотников, говорил губернатор Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

