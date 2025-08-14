В минцифры объяснили перебои с мобильной связью

14.08.2025 | 12:27

Перебои с мобильной связью во время отключения интернета при беспилотной опасности вызваны многократно возрастающей нагрузкой на сеть. Об этом заявил министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

«Техника просто не справляется с увеличением количества звонков при отсутствии другого канала коммуникации - интернета. В настоящее время при отключениях аппаратура работает на пиковых нагрузках, поэтому и возникают сложности», - объяснил чиновник.

Изданию pravda-news он уточнил, что пользователей стационарных телефонов в регионе всего около 200 000, включая различные организации.

«Получается, что у частных лиц их очень мало. В свое время люди отказались от них в пользу сотовой связи», - констатировал Максим Изосимов.

Что касается уличных телефонов общего пользования, таксофонов, то таких в Пензенской области сейчас 60. В основном они расположены в отдаленных селах.