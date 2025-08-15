МегаФон обнуляет трафик на российские новостные сайты

15.08.2025 | 13:11

Компания МегаФон обнуляет мобильный интернет на российские новостные ресурсы на время саммита Россия - США, который пройдет на Аляске.

На период с 15 по 17 августа абоненты получили бесплатный доступ к федеральным телеканалам, деловым изданиям и известным общественным медиа страны. Они могут читать новости, смотреть видео и текстовые трансляции и следить за важными событиями в режиме реального времени.

В списке 14 ресурсов:

- РИА Новости;

- ТАСС;

- Интерфакс;

- РБК;

- Коммерсантъ;

- Ведомости;

- Известия;

- Газета.ru;

- Лента.ru;

- НТВ;

- Первый канал;

- ВГТРК;

- RT;

- Ura.ru.

Трафик на этих сайтах обнуляется автоматически у всех клиентов МегаФона на территории РФ с положительным балансом счета, услугу не требуется дополнительно подключать. Переходы по внешним ссылкам, включая соцсети и видеохостинги, тарифицируют по условиям действующего пакета.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», - подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Саммит Россия - Аляска станет первой очной встречей Президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.

