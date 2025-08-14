Сетевое издание|18+|Четверг|14 авг 2025|20:59
Общество

Площади и скверы: названы новые точки, где появится бесплатный Wi-Fi

Кроме центра города, парков и объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт, Пенза-I, автовокзал), бесплатный Wi-Fi в Пензе должен появиться еще в нескольких точках, заявил министр цифрового развития и связи Максим Изосимов.

По его словам, после того как закончат работы на улице Московской (планируется обеспечить покрытие от драмтеатра до Фонтанной площади), перейдут к скверу «Копилка пословиц», площади Ленина, скверу Славы, «Ростку». Затем в очереди вокзалы и парки (имени Белинского, Комсомольский, Детский).

Министр назвал и 2 новых объекта, которые раньше не озвучивались: бесплатный интернет появится на Юбилейной площади и в сквере «Могилевский дворик».

В последнее время в регионе почти каждую ночь вводят режим «Беспилотная опасность» и ограничивают мобильный интернет. В некоторых частях Пензы, в том числе в центре, проблемы с сетью стали круглосуточными. Новые точки доступа Wi-Fi поручил создать глава региона.

Что касается уже действующих публичных точек, большинство которых развернуты коммерческими организациями, то они имеют разную пропускную способность и поддерживаемое количество одномоментных подключений, пояснили ранее в минцифры в ответ на жалобы горожан, которые не могут войти в интернет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

