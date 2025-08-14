Общество

ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников

ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений. Теперь пользователи получат СМС и push-уведомления, если они заходят в ВТБ Онлайн во время звонка от злоумышленников.

В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства.

Система защиты позволит обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Эти программы используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк рекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней.

ВТБ активно внедряет различные технологические инструменты для защиты от телефонных мошенников. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону) или с помощью биометрии.

Ранее был запущен сервис по проверке устройств, на которых открыт онлайн-банк, появилась функция немедленного сброса сессий. Эти и другие инструменты доступны в разделе «Безопасность» приложения ВТБ Онлайн.

