В Пензенской области создадут новые точки доступа к Wi-Fi

02.08.2025 | 14:33

В Пензенской области создадут дополнительные общественные пространства с доступом к Wi-Fi-интернету. Об этом губернатор Олег Мельниченко заявил в субботу, 2 августа, после второй за неделю атаки БПЛА на регион.

«Мы должны осознать, что живем в новой реальности - в условиях специальной военной операции. Возникающие при этом неудобства - это вынужденная мера для обеспечения вашей безопасности», - подчеркнул он, обращаясь к населению и имея в виду отключения мобильного интернета.

Губернатор уточнил, что поручил создать новые точки доступа в Пензе и других крупных населенных пунктах в ближайший месяц.

«На сегодняшний день по Пензенской области уже действуют 600 точек», - добавил он.

Ранним утром 2 августа в регионе было сбито 5 вражеских беспилотников. Из-за атаки дронов на объект пензенской промышленности погибла женщина, пострадали 3 сотрудника предприятия. Они ранены, но угрозы для их жизни и здоровья нет. Семье жертвы выплатят 1 миллион рублей в качестве материальной помощи, раненым - по 500 000.

Во время первой атаки 31 июля никто из людей не пострадал.