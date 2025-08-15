16 августа в Пензенской области температура поднимется до +25

15.08.2025 | 20:30

В субботу, 16 августа, в Пензенской области будет комфортная летняя погода. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на субботу температура опустится до +10...+15 градусов. Утром потеплеет до +18.

Днем синоптики обещают переменную облачность. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до +20..+25 градусов.

В ночь на воскресенье термометры покажут +9...+14, дождей не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные Пензенская область окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. В регионе будет сухо, солнечно и тепло.