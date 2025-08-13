В Пензе задумались об обеспечении школ Wi-Fi

13.08.2025 | 18:20

В Пензе на заседании комиссии гордумы в среду, 13 августа, депутаты подняли вопрос обеспечения школ Wi-Fi из-за отсутствия в городе стабильного мобильного интернета.

«В связи с этой ситуацией, когда частично отключают интернет, это очень важная тема. Скоро 1 сентября, а не во всех школах есть Wi-Fi. Конечно же, родители будут очень сильно нервничать, если не смогут связаться с детьми. Как-то будет решаться вопрос?» - спросил депутат Сергей Казаков начальника управления образования Юрия Каленова.

Тот ответил, что эту тему уже обсуждали с руководителями образовательных учреждений.

«Я сегодня выезжал в школу № 65. Они прорабатывают вопрос установки роутеров», - пояснил Юрий Каленов.

Другие депутаты добавили, что в новой реальности город живет пока две недели, поэтому о решении проблемы только задумались.

«Это называется предлагаемые обстоятельства. Если есть предлагаемые обстоятельства, надо их принимать», - резюмировал Сергей Казаков.

Также депутаты отметили, что установка роутеров потребует финансовых вложений.