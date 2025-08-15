В Пензенской области члены ОПГ получили условные сроки

15.08.2025 | 19:00

В Пензенской области членов ОПГ осудили за незаконную банковскую деятельность. Организованная преступная группа была создана одним из жителей региона не позднее 20 февраля 2021 года.

Злоумышленники открыли не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием и заключали фиктивные договоры.

Чтобы придать видимость законности проводимых операций, они направляли в банки поддельные распоряжения о переводе денег.

«За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Таким образом за полтора года, с февраля 2021-го по сентябрь 2022-го, участники ОПГ получили более 21 млн рублей.

Когда афера раскрылась, в отношении членов группы возбудили уголовное дело. В итоге организатора суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно, остальным назначили от 3 до 3 с половиной лет лишения свободы условно, сообщила Татьяна Махницкая.