В Заречный по просьбам горожан привезут мощи Матроны Московской

В Заречный привезут ковчег с частью мощей Матроны Московской. Святыня прибудет в храм Серафима Саровского в воскресенье, 17 августа, в 17:30.

Ковчег останется в закрытом городе до 22:00. Все это время в храме будут служить молебны с акафистом.

«Сейчас мощи находятся в Пензе. И многие зареченцы обращаются с просьбой, чтобы и в Заречный привезли эти мощи. Они едут крестным ходом по всей России. Блаженная старица Матрона Московская - это та святая, которая помогает во всем», - отметил благочинный Никольского городского округа Виктор Сторожев в беседе с изданием «Город Z».

В Пензу ковчег прибыл утром 11 августа из Тульской епархии. Поклониться святыне можно в Спасском кафедральном соборе до 17 августа.

После Заречного мощи перевезут в Ульяновск.

Святая Матрона Московская (Никонова, 1881-1952) - одна из наиболее почитаемых святых у россиян. Старица помогала всем, кто обращался к ней с чистым сердцем и верой. Еще до официальной канонизации на могилу Матроны приходили тысячи людей со своими просьбами и бедами.

Источник — «Город Z»
