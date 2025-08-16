Сон при ночнике может привести к угрожающему жизни заболеванию

16.08.2025 | 12:25

Люди, любящие спать при включенном ночнике, могут столкнуться с онкозаболеванием. Об этом в своем телеграм-канале предупредила врач-кардиолог Мария Чайковская.

«Наши биологические часы устроены так, что в полной темноте мозг вырабатывает мелатонин - гормон, который не только помогает спать, но и участвует в защите клеток: регулирует иммунитет, помогает восстанавливать ДНК и тормозит рост опухолей», - пояснила специалист.

Проникающий в спальню свет от фонаря, телевизора, телефона, лампы и так далее, подавляет выработку мелатонина. Если такое происходит системно, годами, то работа гормональной системы регуляции нарушается. В результате в организме создается канцерогенная среда, а риск развития рака увеличивается.

Поэтому кардиолог посоветовала перед сном плотно зашторивать окна и выключать все освещение в комнате.

Также сну не должен мешать свет от гаджетов. А лучше вовсе не пользоваться ими перед ночным отдыхом.