Горожане будут чествовать Казанскую (Пензенскую) икону Божией Матери

В предстоящие выходные православные горожане станут чествовать Казанскую (Пензенскую) икону Божией Матери.

Торжественные богослужения будут проводить в Спасском кафедральном соборе в течение двух дней, возглавит их митрополит Серафим.

В субботу, 16 августа, в 16:00 состоится малая вечерня с акафистом, в 17:00 начнется всенощное бдение. 17-го числа в 8:00 прихожан ждут на литургию, сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

По данным из открытых источников, Казанская икона Божией Матери была подарена городу Пензе в 1666-м, через 3 года после его основания, царем Алексеем Михайловичем. Тогда образ несли на руках от самой Москвы и поместили в соборную церковь.

Считается, что этой иконе Пенза обязана спасением от врагов. Накануне 4 августа 1717 года (по новому стилю 17 августа) во время нашествия ногайских татар жители всю ночь молились в соборе. Утром образ вынесли на крепостной вал, где начали петь акафист. В это время среди татар произошло смятение, и они бежали.

