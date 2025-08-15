В 87 домах в Ближнем Арбекове внезапно отключили горячую воду

15.08.2025 | 22:39

На участке трубопровода на улице Тернопольской в Пензе обнаружен дефект. Сотрудники «Т Плюс» отключили его для ремонта.

В результате без горячей воды оказались 87 жилых домов в Ближнем Арбекове.

В зоне отключения - улицы Тернопольская, Ладожская, Рахманинова, Глазунова, Бородина и проспект Строителей.

«Срок завершения ремонтных работ - до 12:00 16 августа», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Пензенцев просят не пытаться пройти или проехать через участки парений, лужи, фонтаны, льющуюся по дороге воду: это опасно.