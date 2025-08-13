Общество

В России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

Печать
Telegram

В России принимают меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская). Об этом в среду, 13 августа, сообщил Роскомнадзор.

Пресс-служба ведомства распространила следующее сообщение: «По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах».

Иных ограничений их функционала не вводится.

В Минцифры уточнили, что доступ к голосовым вызовам восстановят, если владельцы Telegram и WhatsApp выполнят требования российского законодательства.

