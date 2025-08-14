Общество

Озвучена дальность действия точек общественного Wi-Fi в регионе

Печать
Telegram

Дальность действия роутеров, которые работают в точках общественного Wi-Fi, составляет около 100 метров. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

Однако, по его словам, с учетом городской застройки данный показатель может быть ниже.

«Самый «дальнобойный» роутер способен действовать на расстоянии до 200 метров. Но такое оборудование значительно дороже и у нас не применяется», - процитировала его pravda-news.

Создание дополнительных точек доступа Wi-Fi потребовалось из-за частого введения в регионе режима «Беспилотная опасность», при котором мобильный интернет отключают.

Пользователи стали массово жаловаться на это, однако губернатор Олег Мельниченко напомнил населению: «Мы должны осознать, что живем в новой реальности - в условиях специальной военной операции. Возникающие при этом неудобства - это вынужденная мера для обеспечения вашей безопасности».

В основном уже действующие публичные точки Wi-Fi развернуты коммерческими организациями, имеют разную пропускную способность и поддерживаемое количество одномоментных подключений.

В течение августа мобильный интернет должен стать доступным на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в сквере Славы, Комсомольском и Детском парках, в районе планетария, а также на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, привокзальная площадь станции Пенза-I, автовокзал), уточнили ранее в минцифры.

Кроме того, оборудовать зоны с бесплатным Wi-Fi было рекомендовано торговым центрам в Пензе. Специалисты минцифры при проверке выяснили: чтобы подключиться, нужно подойти очень близко к зданию либо зайти внутрь и походить по помещениям. В некоторых случаях поймать Сеть нельзя из-за того, что интернетом уже пользуются слишком много людей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте