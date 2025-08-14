Озвучена дальность действия точек общественного Wi-Fi в регионе

14.08.2025 | 12:02

Дальность действия роутеров, которые работают в точках общественного Wi-Fi, составляет около 100 метров. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

Однако, по его словам, с учетом городской застройки данный показатель может быть ниже.

«Самый «дальнобойный» роутер способен действовать на расстоянии до 200 метров. Но такое оборудование значительно дороже и у нас не применяется», - процитировала его pravda-news.

Создание дополнительных точек доступа Wi-Fi потребовалось из-за частого введения в регионе режима «Беспилотная опасность», при котором мобильный интернет отключают.

Пользователи стали массово жаловаться на это, однако губернатор Олег Мельниченко напомнил населению: «Мы должны осознать, что живем в новой реальности - в условиях специальной военной операции. Возникающие при этом неудобства - это вынужденная мера для обеспечения вашей безопасности».

В основном уже действующие публичные точки Wi-Fi развернуты коммерческими организациями, имеют разную пропускную способность и поддерживаемое количество одномоментных подключений.

В течение августа мобильный интернет должен стать доступным на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в сквере Славы, Комсомольском и Детском парках, в районе планетария, а также на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, привокзальная площадь станции Пенза-I, автовокзал), уточнили ранее в минцифры.

Кроме того, оборудовать зоны с бесплатным Wi-Fi было рекомендовано торговым центрам в Пензе. Специалисты минцифры при проверке выяснили: чтобы подключиться, нужно подойти очень близко к зданию либо зайти внутрь и походить по помещениям. В некоторых случаях поймать Сеть нельзя из-за того, что интернетом уже пользуются слишком много людей.