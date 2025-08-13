Общество

Билайн запустил безопасную платформу «план б. - kids»

Билайн представил новую платформу «план б. - kids», разработанную специально для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Это не просто тариф, а цифровая среда с контролируемым доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента, спама и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

«План б. - kids» - облегченная, адаптированная для детей версия флагманской молодежной платформы Билайна «план б.». «План б. - kids» сохраняет ее главную идею - дать доступ к технологиям нового уровня, но делает это в формате, понятном и безопасном для младшей аудитории. В частности, нейросети работают в безопасной и контролируемой среде: без произвольного ввода, с ограничением на загрузку файлов и набором специально подобранных тегов для запросов.

В числе доступных функций:

- генерация изображений и аватаров (Flux);

- оживление фото (Runway);

- создание музыки (Suno);

- AI-тьютор, дающий возможность проверять знания по школьной программе и помогающий ученику понять, где сильные стороны, а где нужно поработать.

Кроме того, в течение полугода пользователи ежемесячно получают подарочную игровую валюту - на выбор: для Roblox, PUBG, Standoff 2, Genshin Impact, Warface, Mobile Legends и других популярных приложений.

На платформе «план б. - kids» предустановлена защита от мошеннических и спам-звонков - виртуальный помощник заблокирует такую активность даже в мессенджерах. По умолчанию в «план б. - kids» включено 100 минут и 20 ГБ интернета в месяц, при своевременной оплате неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц. Поддержка при нулевом балансе помогает ребенку оставаться на связи в важных ситуациях.

«Родители хотят, чтобы ребенок был на связи и осваивал технологии, но при этом - в защищенной, контролируемой среде. Платформа «план б. - kids» как раз про это: она помогает детям развиваться с помощью нейросетей, а родителям позволяет быть уверенными в безопасности цифрового опыта», - подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

В рамках «плана б.» взрослые пользователи получают доступ к ведущим нейросетям без VPN прямо в Telegram Mini App, компенсацию подписки Telegram Premium, гибкие условия по минутам и гигабайтам, 30 минут в Whoosh ежемесячно, безлимит на 3 часа и многое другое.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

