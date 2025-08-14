В Пензе откроют еще 3 пункта проката вещей для новорожденных

14.08.2025 | 09:07

В Пензе до конца года откроются еще три пункта проката вещей для новорожденных. Пока в областном центре действует только один - на базе комплексного центра срочной социальной помощи населению в Октябрьском районе.

Планируется создать пункты в Ленинском, Первомайском и Железнодорожном районах, сообщил на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов.

Воспользоваться таким видом поддержки могут одинокие родители или студенческие, многодетные, находящиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также семьи участников СВО или воспитывающие ребенка-инвалида и другие категории граждан.

Пункты проката бесплатно предоставят вещи для малышей до трех лет: коляску, кроватку, столик для кормления, пеленания, ходунки, манеж и так далее. Всего в перечне 26 пунктов, с ним можно ознакомиться здесь.

Вещи предоставят по заявлению и при наличии необходимых документов.

Пункты проката появятся в каждом муниципальном образовании региона.