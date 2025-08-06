В Пензе судебный пристав неправильно распределил деньги должника

06.08.2025 | 10:55

В Пензе судебного пристава наказали за неправильное распределение денег, взысканных с горожанина.

39-летний мужчина задолжал по алиментам и налогам. Однако, когда в мае прошлого года из его зарплаты удержали 10 962 рубля, пристав направил их не на содержание несовершеннолетней дочери, а на уплату налогов.

Мать девочки обратилась в прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа внесли представление руководителю Управления ФССП по Пензенской области и обратились в суд с требованием обязать приставов возвратить незаконно удержанные деньги.

После этого всю сумму перечислили в счет погашения задолженности по алиментам.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.