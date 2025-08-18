В Пензе утвердят требования для приема на работу участников СВО

18.08.2025 | 19:27

В Пензе создадут условия для поступления участников СВО на муниципальную службу. Вопрос рассмотрели на заседании в гордуме в понедельник, 18 августа.

Речь идет о таких критериях, как стаж муниципальной службы, работа по специальности, направление подготовки и уровень образования.

Актуальные требования будут следующими:

- для замещения должностей высшей группы (руководители) обязательно наличие высшего образования и не менее 2 лет стажа муниципальной службы либо работы по специальности;

- для замещения должностей главной группы (заместители руководителей и начальники отделов) - высшее образование и не менее 1 года стажа;

- для замещения должностей ведущей, старшей и младшей групп (заместители начальников отделов, советники, консультанты и специалисты) - профессиональное образование, стаж необязателен.

Окончательное решение по поводу внесения изменений в квалификационные требования будет принято на ближайшей сессии гордумы.

В марте председатель областного правительства Николай Симонов подписал постановление о выделении министерству образования почти 70 миллионов рублей на подготовку бывших или действующих участников СВО к работе в качестве высококвалифицированных, компетентных руководителей.

Предполагается, что бойцы, прошедшие обучение, смогут трудиться в органах государственной или муниципальной власти либо в организациях, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.