Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|19:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензе утвердят требования для приема на работу участников СВО

Печать
Telegram

В Пензе создадут условия для поступления участников СВО на муниципальную службу. Вопрос рассмотрели на заседании в гордуме в понедельник, 18 августа.

Речь идет о таких критериях, как стаж муниципальной службы, работа по специальности, направление подготовки и уровень образования.

Актуальные требования будут следующими:

- для замещения должностей высшей группы (руководители) обязательно наличие высшего образования и не менее 2 лет стажа муниципальной службы либо работы по специальности;

- для замещения должностей главной группы (заместители руководителей и начальники отделов) - высшее образование и не менее 1 года стажа;

- для замещения должностей ведущей, старшей и младшей групп (заместители начальников отделов, советники, консультанты и специалисты) - профессиональное образование, стаж необязателен.

Окончательное решение по поводу внесения изменений в квалификационные требования будет принято на ближайшей сессии гордумы.

В марте председатель областного правительства Николай Симонов подписал постановление о выделении министерству образования почти 70 миллионов рублей на подготовку бывших или действующих участников СВО к работе в качестве высококвалифицированных, компетентных руководителей.

Предполагается, что бойцы, прошедшие обучение, смогут трудиться в органах государственной или муниципальной власти либо в организациях, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте