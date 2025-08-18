В Пензенском районе 2-летний ребенок утонул в бассейне

18.08.2025 | 15:37

Вечером в воскресенье, 17 августа, в Пензенском районе случилось ЧП: утонул 2-летний ребенок. О трагедии сообщила детский омбудсмен Елена Столярова.

Мальчик вместе с родителями приехал из Городищенского района в гости к родственникам, проживающим в селе Васильевка.

На определенный период времени малыш остался без внимания взрослых и утонул в бассейне, установленном на территории частного дома.

В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

Уполномоченный по правам ребенка призвала всех родителей быть бдительными и ни в коем случае не оставлять маленьких детей без присмотра.