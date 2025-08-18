Прогноз на 19 августа: дождь, гроза и порывы ветра до 18 м/с

18.08.2025 | 20:30

Во вторник, 19 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с запада со скоростью 8-13 м/с, утром и днем его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Дождь пройдет и в ночь на вторник - кратковременный, местами сильный. Столбики термометров опустятся до +9...+14 градусов.

Днем на улице будет от +17 до +22. В ночь на среду в прогнозе снова +9...+14 градусов, но уже без осадков.

В народном календаре 19 августа - Яблочный Спас. На Руси по погоде в этот день судили о будущем январе.

