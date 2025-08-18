На текущей рабочей неделе пензенцев ждет еще 1 дождливый день

18.08.2025 | 14:34

На текущей рабочей неделе погода в Пензенской области будет носить неустойчивый характер, сообщили в понедельник, 18 августа, в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Во вторник ожидается прохождение атмосферного фронта. Повсеместно пройдут интенсивные грозовые дожди, в дневные часы с порывистым ветром. Из-за плотной облачности температурный режим будет пониженным», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем лидирующие позиции займет антициклон. Это означает, что осадки прекратятся и выглянет солнце.

«Воздух вновь прогреется до августовских показателей», - добавила Светлана Иванкова. К концу рабочей недели термометры покажут до 27 градусов тепла.

В ночные часы местами по региону будет холодать до +9...+14.