Появился список вещей для ребенка, которые будут выдавать напрокат

30.04.2025 | 21:38

Правительство Пензенской области готовится принять постановление о создании пунктов проката вещей первой необходимости для новорожденных. Помощь окажут нуждающимся семьям. В документе указывается перечень предметов, которые передадут малышам.

Право на получение этого вида поддержки будут иметь женщины с детьми в возрасте до 3 лет, не состоящие в браке, студенческие семьи с детьми до 3 лет, многодетные, малоимущие, находящиеся в трудной жизненной ситуации родители, семьи с ребенком-инвалидом, семьи участников СВО.

Вещи передадут во временное пользование на безвозмездной основе. Желающие получить их должны будут прийти в пункт, написать соответствующее заявление и предоставить пакет документов. Также можно действовать через представителя или передать необходимые бумаги через почту на бумажном носителе, чтобы подтвердить факт и дату отправления.

После возвращения в пункт проката вещи продезинфицируют. Если какого-либо предмета не окажется в момент обращения, то семье придется встать в очередь на получение.

В перечне 26 пунктов. В него включили стандартную коляску для новорожденного, коляску-трансформер для одного ребенка и близнецов, прогулочную коляску (в том числе для близнецов), кроватку с матрасом, пеленальный столик, детский манеж, ходунки, прыгунки, стульчик для кормления, санки и санки-коляску, велосипед-коляску трехколесный, стол и стул для малыша, автолюльку, автокресло для ребенка от 6 месяцев, эргорюкзак, весы для новорожденных, детскую ванночку, стерилизатор и подогреватель для бутылочек, шезлонг для новорожденного и видеоняню.

Вещи закупят за счет средств областного бюджета, а также федеральной субсидии, которую выделили региону для реализации программы по повышению рождаемости.

Пункты проката появятся в каждом муниципальном образовании области уже в этом году.