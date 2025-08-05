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Общество

Определены финалисты областного конкурса «Сурская семья»

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В Пензенской области определили финалистов конкурса «Сурская семья». За победу будут бороться 4 команды: Кададовы из Заречного, Королевы из Бессоновского района, Асановы из Тамалинского района и Поляковы-Конашенковы из Пензы.

В заочном этапе участвовали 33 семьи из разных муниципальных образований. Они создавали портфолио (со своей символикой; генеалогическим древом; фотографиями, письмами или наградами человека, которым гордятся; реликвиями; календарем праздников; афоризмами; информацией об увлечениях и достижениях) и видеоролики о каждом члене семьи.

Финал конкурса состоится 21 октября, на мероприятие пригласят всех участников, подчеркнули в региональном минтруде.

Финалистам нужно будет подготовить визитную карточку «Искусство быть семьей» (краткий рассказ о своем роде, жизненных позициях, ценностях и др.) и творческий номер «В вихре победного вальса» (танец, тематическая инсценировка, песня).

Победитель получит 100 000 рублей, лауреат I степени - 70 000 рублей, II степени - 60 000, III степени - 50 000. Всем участникам заочного регионального этапа выплатят по 5 000 рублей.

Впредь планируется проводить такой конкурс ежегодно.

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Источник — фото pxhere.com
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