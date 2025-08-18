Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|18:14
В 40% крупных торговых центров Пензы появился бесплатный Wi-Fi

В Пензе в 40% крупных торговых центров уже появились бесплатные точки доступа Wi-Fi для посетителей. Остальные объекты будут подключены к Сети в порядке очередности, соответствующие заявки уже направлены провайдерам.

Оборудование публичных точек обсуждалось на совещании в администрации Пензы в понедельник, 18 августа. Наличие общедоступного Wi-Fi позволит горожанам получать необходимую информацию при ограничении мобильного интернета.

«Вопрос важный, продолжайте ежедневный мониторинг до момента стопроцентного охвата основных торговых центров», - поручил глава областного центра Олег Денисов.

Специалисты минцифры на прошлой неделе проверили работу Wi-Fi в ТЦ и выяснили: чтобы подключиться, нужно подойти очень близко к зданию либо зайти внутрь и походить по помещениям. В некоторых случаях поймать Сеть нельзя из-за того, что интернетом уже пользуются слишком много людей.

Что касается дальности действия роутеров, которые работают в точках общественного Wi-Fi, то она составляет около 100 метров. Однако с учетом городской застройки этот показатель может быть ниже.

В минцифры заявили, что перехвата данных при пользовании общедоступным Wi-Fi быть не должно, так как подключение к интернету осуществляется с авторизацией, которая помогает предотвратить несанкционированный доступ к Сети и защитить данные.

