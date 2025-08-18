Квартиру в ЖК «Созвездие» можно купить со скидкой в 647 158 рублей

18.08.2025 | 14:04

Классическая 2-комнатная квартира в ЖК «Созвездие» с 18 по 24 августа участвует в акции «Время выгодных решений». В эти дни жилье мечты можно приобрести со скидкой в 647 158 рублей.

На 60 квадратных метрах в монолитном 17-этажном доме «Мира» расположились: кухня для семейных посиделок, из которой можно выйти на лоджию, функциональная прихожая, изолированные комнаты для уединения с мыслями и занятий творчеством.

Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Ключи вручаются сразу в день покупки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию можно здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.