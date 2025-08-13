Общество

В пензенском минздраве высказались о запрете на проведение абортов

На протяжении нескольких последних лет в России в рамках борьбы с сокращением численности населения активно обсуждается такая резонансная тема, как запрет на проведение абортов.

В Вологодской области, к примеру, в начале 2025 года власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на процедуру по искусственному прерыванию беременности. В итоге все частные организации последовали этой рекомендации.

Минздрав Пензенского региона считает, что рассматривать данный вопрос можно только в рамках профилактики.

«Есть процент женщин, которые в любом случае пойдут на эту манипуляцию. Тогда, если в государственной системе здравоохранения, в частной системе здравоохранения, в любой медицинской организации женщине не будет оказана помощь, она, вероятнее всего, пойдет в те учреждения, где эту помощь ей окажут неквалифицированные люди.

Кроме того, что она совершит этот грех - прерывание беременности, она зачастую погибает и сама. Это самое страшное, когда мы теряем еще и будущую мать», - отметила первый замминистра здравоохранения Марина Воробьева (соответствующая запись появилась на странице областного центра спецвидов медпомощи во «ВКонтакте» 13 августа).

По ее словам, врачи делают все возможное, чтобы женщина сохранила плод и родила ребенка.

«Конечно, современная медицина против прерывания беременности, но бывают случаи, когда прерывание необходимо по медицинским показаниям, когда плод формируется с тяжелыми аномалиями и не способен на выживание. Аборты по желанию женщины - самое сложное, с чем мы боремся. Здесь важно убедить женщину, чтобы она этого не совершала», - подчеркнула Марина Воробьева, отметив важную роль семьи и общественных организаций в этом процессе.

Ранее она уточнила, что чаще всего беременность желают прервать женщины, у которых уже есть один ребенок или несколько, а также те, кто находится в трудном материальном положении. Последних направляют в органы соцзащиты за получением помощи (вещевой и продуктовой).

«Но, как правило, мы не требуем справки о нуждаемости. Есть у вас потребность - пожалуйста, поможем», - отметила первый замминистра.

