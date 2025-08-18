В Пензе врачи смогли спасти зрение трем недоношенным детям

18.08.2025 | 12:58

В Пензенской области в перинатальном центре клинической больницы имени Н. Н. Бурденко впервые провели операции недоношенным детям с тяжелой ретинопатией (поражение сетчатки).

Трем малышам в глаза (в стекловидное тело) ввели специальный препарат, который помогает блокировать рост патологических сосудов и уменьшает отек.

По словам врача-офтальмолога Анастасии Воронковой (их привел региональный минздрав), благодаря инъекции ребенку можно не только спасти зрение, но и улучшить его.

Операции прошли успешно.

«Врачам удалось стабилизировать патологический процесс и сохранить зрение пациентов. Теперь детки будут расти и развиваться, не испытывая каких-либо ограничений», - сообщили в минздраве.

