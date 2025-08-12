В Пензенской области за рождение 2-го ребенка хотят давать 1 млн на жилье

12.08.2025 | 16:55

В Пензенской области планируют предоставлять региональный (семейный) капитал в 1 млн рублей на улучшение жилищных условий семьям, в которых начиная с 1 июня 2026 года родился второй ребенок.

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте правительства. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Если постановление будет принято, оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года и станет действовать до 31 декабря 2026-го.

Право на выплату получат не все, у кого в обозначенный срок родился второй ребенок.

Обратившийся за региональным капиталом родитель обязан иметь гражданство Российской Федерации. Он и члены его семьи должны быть зарегистрированы на территории одного муниципального района или городского округа Пензенской области.

При определении права на получение выплаты не будет учитываться ребенок, не являющийся гражданином РФ, а также ребенок, в отношении которого гражданин лишен родительских прав или в отношении которого отменено усыновление (удочерение).

Также необходимо соблюдение следующих условий:

1) регистрация рождения второго ребенка произведена в государственных органах ЗАГС на территории Пензенской области;

2) возраст гражданина на дату подачи заявления о включении в список получателей регионального (семейного) капитала не превышает 35 лет (включительно);

3) гражданин и члены его семьи являются нуждающимися в жилом помещении по одному из оснований:

а) не являются нанимателями жилого помещения по договору социального найма, либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилого помещения, либо членами семьи собственника жилого помещения;

б) являются нанимателями жилого помещения по договору социального найма, либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилого помещения, либо членами семьи собственника жилого помещения при условии, что общая площадь жилого помещения на одного члена семьи составляет менее 15 кв. метров;

в) проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения и не имеют иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности; г) являются нанимателями жилого помещения по договору социального найма, либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилого помещения, либо членами семьи собственника жилого помещения, если среди членов семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, и не имеют иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.

«В случае если гражданином и (или) членами его семьи совершены действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, гражданин и (или) члены его семьи могут быть признаны нуждающимися в жилом помещении не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных действий», - уточняется в постановлении.