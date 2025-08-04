В Вадинском районе участник СВО дал дочери необычное имя

04.08.2025 | 11:13

Участник специальной военной операции из Вадинского района получил отпуск по случаю рождения ребенка.

В его семье появился на свет первенец - дочь. Девочку назвали Юния. Это женское имя, произошедшее от римского Iunia, которое давали в честь богини Юноны. Она считалась защитницей и особым советником государства.

Мужчина ушел на СВО в рядах первых, был дважды ранен, награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» 4-й степени, «За боевое отличие», «За воинскую доблесть» 2-й степени и «Участнику специальной военной операции», рассказали в областном минтруде.

Руководитель территориального отдела ЗАГС Вадинского района Людмила Анненкова провела для него торжественную регистрацию рождения ребенка.

«Молодой отец рассказал, что был одним из 10 детей в семье. Мне бы хотелось пожелать, чтобы он последовал примеру своих родителей и его семья тоже стала многодетной», - высказалась она.