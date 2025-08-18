В Кузнецке 7-летний мальчик попал в больницу после нападения собаки

18.08.2025 | 17:15

В Кузнецке 9 августа бродячая собака напала на 7-летнего ребенка и вцепилась ему в лицо. Мальчика госпитализировали с укушенными ранами.

Этот и другие случаи привлекли внимание прокуратуры. Надзорный орган потребовал, чтобы в городе устранили нарушения в работе с безнадзорными животными.

Всего с начала года в Кузнецке зарегистрировали 34 нападения бродячих собак на людей, в том числе 13 - на детей.

Прокуратура выяснила, что муниципальный контракт по отлову исполняется ненадлежащим образом, систематически нарушаются сроки выполнения заявок. При этом Управление ЖКХ г. Кузнецка не обеспечивает контроль и не штрафует подрядчика.

Главе города Сергею Златогорскому внесено представление с требованием наладить работу по отлову и содержанию животных. «Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.