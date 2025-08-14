В колонии-поселении в Сосновке устроили день открытых дверей

14.08.2025 | 21:29

В селе Сосновка Бессоновского района родственникам показали, как живут осужденные в колонии-поселении № 12. Там устроили день открытых дверей.

Право прогуляться по территории учреждения дали семьям трех человек, отбывающих наказание.

Гости посетили общежитие, спортзал, библиотеку и столовую.

«Смогли оценить бытовые условия: спальные места, тумбочки, комнаты хранения личных вещей и приема пищи», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Также состоялась беседа родственников с представителями администрации колонии, на которой им удалось задать интересующие их вопросы. Завершилось мероприятие чаепитием.

По словам сотрудников УФСИН, такие встречи помогают укрепить семейные отношения и социально адаптироваться людям, вставшим на путь исправления.