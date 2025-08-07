Общество

В Пензе не разобраны 28 путевок в 3 загородных детских лагеря

Печать
Telegram

В Пензе осталось 28 путевок в загородные детские лагеря, относящиеся к городскому комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике.

По данным мэрии, свободны 20 мест в санатории «Надежда», 5 - в лагере «Белка» (смена с 9 по 29 августа) и 3 - в «Солнечной долине» (смена с 11 по 31 августа).

«Путевка с частичной родительской платой предоставляется при наличии постоянной или временной регистрации в Пензе. Подать заявление на получение можно на портале «Госуслуги», - уточнили в администрации города.

В 2025 году прием заявок на отдых в загородных лагерях стартовал 1 апреля.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в 1 смену равняется 25 628 рублям. Из них 6 416 - родительская плата, оставшаяся часть (19 212) покрывается из областного бюджета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте