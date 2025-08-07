В Пензе не разобраны 28 путевок в 3 загородных детских лагеря

07.08.2025 | 21:05

В Пензе осталось 28 путевок в загородные детские лагеря, относящиеся к городскому комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике.

По данным мэрии, свободны 20 мест в санатории «Надежда», 5 - в лагере «Белка» (смена с 9 по 29 августа) и 3 - в «Солнечной долине» (смена с 11 по 31 августа).

«Путевка с частичной родительской платой предоставляется при наличии постоянной или временной регистрации в Пензе. Подать заявление на получение можно на портале «Госуслуги», - уточнили в администрации города.

В 2025 году прием заявок на отдых в загородных лагерях стартовал 1 апреля.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в 1 смену равняется 25 628 рублям. Из них 6 416 - родительская плата, оставшаяся часть (19 212) покрывается из областного бюджета.