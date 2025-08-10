В Пензенской области идет ремонт помещений женских консультаций

В Пензенской области ремонтируют помещения женских консультаций, чтобы будущие мамы смогли получать помощь специалистов в полном объеме.
На данный момент работы идут в Никольской, Белинской и Городищенской районных больницах. Помещения расширяют, оборудуют медико-социальные кабинеты, в них женщин станут принимать психологи, соцработники и юристы.
«В 2025 году на территории региона планируется создание 7 женских консультаций, которые позволят женщинам получать медицинскую помощь в населенных пунктах, где они проживают», - сообщила первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, ее слова привел региональный минздрав.
Для удобства уже родивших женщин внутри разместят игровые зоны для детей.
По завершении ремонта в кабинетах врачей-гинекологов установят новое оборудование.
