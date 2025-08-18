Шквал и град: глава Кузнецка обратился к горожанам

18.08.2025 | 20:18

В понедельник, 18 августа, глава Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение к жителям после града и шквалистого ветра. Ролик появился в его телеграм-канале.

«Есть определенные последствия в виде поваленных деревьев, порванных проводов, поврежденных машин. К счастью, без пострадавших», - сообщил он.

По словам Златогорского, спецслужбы занимаются устранением последствий непогоды, они будут трудиться, пока все не сделают. Но горожанам придется испытать неудобства: ночью они останутся без уличного освещения.

«Много коротких замыканий, надо наладить все, чтобы завтра все уже работало», - объяснил он.

В случае возникновения проблем глава Кузнецка рекомендовал звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу.