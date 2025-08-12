13 августа в Пензенской области подует северо-западный ветер

12.08.2025 | 22:15

В среду, 13 августа, пензенцев ждет прохладный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +10...+15 градусов, днем столбики поднимутся до +18...+23.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 13 метров в секунду. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Ранее синоптики сообщили, что на текущей рабочей неделе в Пензенской области сохранится влияние атмосферных фронтов обширного циклонического вихря. В регион продолжит поставляться влажный и прохладный воздух, будет пасмурно.

13 августа в народном календаре - Евдокимов день. Предки верили, что сильный ветер предвещает снежную зиму, при этом, если он подует с севера, осень будет ранней и холодной.