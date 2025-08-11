Жителей Пензенской области ждет пасмурная неделя

11.08.2025 | 15:28

На текущей рабочей неделе в Пензенской области сохранится влияние атмосферных фронтов обширного циклонического вихря, сообщили в понедельник, 11 августа, в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Северными потоками в регион продолжит поставляться влажный и прохладный воздух. Поэтому ожидается преобладание пасмурной погоды. Временами будут идти дожди, местами с грозами и усилением ветра», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Температурный режим, по ее словам, останется на 2-3 градуса ниже нормы.

В дневные часы ожидается до +18...+23, в ночные - около +10...+15 градусов.

Кратковременный дождь есть в прогнозе на каждый будний день.