Синоптики подготовили прогноз погоды на 12 августа

11.08.2025 | 20:30

Во вторник, 12 августа, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов, днем не поднимутся выше +18...+23.

В ночь на среду снова прогнозируется +10...+15 и кратковременный дождь.

В народном календаре 12 августа - Силуан и Сила. На Руси подмечали: если в этот день под вечер заморосит дождь при ветреной погоде, то мокро на улице окажется долго.

