Робот будет напоминать пензенцам о записи к врачу

30.07.2025 | 11:41

С 4 августа в Пензенской области в тестовом режиме внедрят автоматический обзвон пациентов, записанных на прием к врачам-специалистам. Он будет проводиться накануне назначенной даты для подтверждения визита.

С 1 сентября сервис заработает в регулярном режиме.

«Технические возможности голосового помощника позволят повысить эффективность процедуры записи на прием к врачу, снизив количество неявок на прием и увеличив доступность для пациентов, находящихся в листе ожидания», - пояснили в областном минздраве.

Обзвон будет проходить так:

1. Пациенту поступает звонок с номера +7 (8412) 47-70-77.

2. Робот напоминает, к какому врачу и на какое время запись, и просит подтвердить ее.

Важно правильно ответить на вопрос - произнести четкое «Да» или «Нет».

«Данный обзвон проводится официально Министерством здравоохранения Пензенской области. Звонки не связаны с мошенническими действиями. Мы не запрашиваем никаких данных. Будьте внимательны и не сообщайте посторонним лицам свои персональные данные», - предупреждает пензенцев минздрав.