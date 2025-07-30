Общество

Робот будет напоминать пензенцам о записи к врачу

Печать
Telegram

С 4 августа в Пензенской области в тестовом режиме внедрят автоматический обзвон пациентов, записанных на прием к врачам-специалистам. Он будет проводиться накануне назначенной даты для подтверждения визита.

С 1 сентября сервис заработает в регулярном режиме.

«Технические возможности голосового помощника позволят повысить эффективность процедуры записи на прием к врачу, снизив количество неявок на прием и увеличив доступность для пациентов, находящихся в листе ожидания», - пояснили в областном минздраве.

Обзвон будет проходить так:

1. Пациенту поступает звонок с номера +7 (8412) 47-70-77.

2. Робот напоминает, к какому врачу и на какое время запись, и просит подтвердить ее.

Важно правильно ответить на вопрос - произнести четкое «Да» или «Нет».

«Данный обзвон проводится официально Министерством здравоохранения Пензенской области. Звонки не связаны с мошенническими действиями. Мы не запрашиваем никаких данных. Будьте внимательны и не сообщайте посторонним лицам свои персональные данные», - предупреждает пензенцев минздрав.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте