Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

Общество

Перечислены локации для новых точек общественного Wi-Fi в Пензе

Печать
Telegram

Стало известно, где в Пензе появятся новые точки доступа Wi-Fi, о которых 2 августа, после атаки беспилотников, говорил губернатор Олег Мельниченко.

Подключиться к Сети можно будет на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в сквере Славы, Комсомольском парке, Детском парке, в районе планетария, на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, привокзальная площадь станции Пенза-I, автовокзал).

Специалисты уже приступили к разворачиванию здесь общественных точек доступа, уточнили в областном министерстве цифрового развития и связи в понедельник, 11 августа.

Сроки завершения работ пока не называются, но в поручении главы региона речь шла о создании точек в Пензе и других крупных населенных пунктах в ближайший месяц.

Что касается уже действующих публичных точек доступа Wi-Fi, большинство которых развернуты коммерческими организациями, то они имеют разную пропускную способность и поддерживаемое количество одномоментных подключений, пояснили в минцифры в ответ на жалобы горожан, которые не могут войти в интернет.

«Мы должны осознать, что живем в новой реальности - в условиях специальной военной операции. Возникающие при этом неудобства - это вынужденная мера для обеспечения вашей безопасности», - заявил ранее губернатор, обращаясь к населению и имея в виду ограничение мобильного интернета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте