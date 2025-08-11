Перечислены локации для новых точек общественного Wi-Fi в Пензе

11.08.2025 | 13:15

Стало известно, где в Пензе появятся новые точки доступа Wi-Fi, о которых 2 августа, после атаки беспилотников, говорил губернатор Олег Мельниченко.

Подключиться к Сети можно будет на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в сквере Славы, Комсомольском парке, Детском парке, в районе планетария, на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, привокзальная площадь станции Пенза-I, автовокзал).

Специалисты уже приступили к разворачиванию здесь общественных точек доступа, уточнили в областном министерстве цифрового развития и связи в понедельник, 11 августа.

Сроки завершения работ пока не называются, но в поручении главы региона речь шла о создании точек в Пензе и других крупных населенных пунктах в ближайший месяц.

Что касается уже действующих публичных точек доступа Wi-Fi, большинство которых развернуты коммерческими организациями, то они имеют разную пропускную способность и поддерживаемое количество одномоментных подключений, пояснили в минцифры в ответ на жалобы горожан, которые не могут войти в интернет.

«Мы должны осознать, что живем в новой реальности - в условиях специальной военной операции. Возникающие при этом неудобства - это вынужденная мера для обеспечения вашей безопасности», - заявил ранее губернатор, обращаясь к населению и имея в виду ограничение мобильного интернета.